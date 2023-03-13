«أرامكو السعودية» تحقق أعلى أرباح عالمياً

البلاد – الظهران

سجلت شركة “أرامكو السعودية”، أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية، حيث أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2022م كاملاً، بصافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار).

وبحسب بيان للشركة، فإن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلاً عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

وسجلت التدفقات النقدية الحرة مستوى قياسياً حيث بلغت 557 مليار ريال (148.5مليار دولار) في عام 2022م، مقارنةً بمبلغ قدره 403.0 مليار ريال (107.5 مليار دولار) في عام 2021م.

أما النفقات الرأسمالية في العام 2022م فقد بلغت 141.2 مليار ريال سعودي (37.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18.0 % عن عام 2021م.

وتتوقع أرامكو السعودية أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2023 ما بين نحو 168.8 مليار ريال (45.0 مليار دولار) إلى 206.3 مليار ريال (55 مليار دولار)، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، مع زيادة هذه النفقات حتى منتصف العقد الجاري تقريباً.

تعتبر الأرباح السنوية لعملاق النفط السعودي “أرامكو” أكبر أرباح سنوية تحققها شركة نفط وغاز على الإطلاق، تأكيدا لقوتها الانتاجية والمالية وقدراتها الاستثمارية والتشغيلية، وحضورها الواسع في الأسواق العالمية كأكبر شركة نفط في العالم، حيث احتلت صدارة الترتيب بين كبريات الشركات ربحية خلال 2022م بنحو 161.1 مليار دولار، وجاء خلفها في القائمة كل من شركة أبل و”مايكروسوفت” و”ألفابت” ثم “إكسون موبيل”.

وأكملت الشركة أيضاً صفقة للبنية التحتية في مجال الطاقة في فبراير 2022م أدّت إلى استحواذ ائتلاف مستثمرين، بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية، على حصة 49 % في ملكية شركة تابعة تم تأسيسها حديثاً، وهي شركة أرامكو لإمداد الغاز، مقابل 58.1 مليار ريال سعودي (15.5 مليار دولار).

زيادة رأس المال وتوزيع أسهم

أوصى مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” إلى الجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون. وأوضحت الشركة أن أحقية أسهم المنحة ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. كما أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.15 مليار ريال عن الربع الرابع.