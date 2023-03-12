وفاة مغني راب على المسرح

البلاد- متابعات

توفي مغني الراب الجنوب إفريقي كوستا تيتش، عن عمر 28 عاما، أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرج،.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوجلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الجنوب إفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيًا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا.

وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن، وانتشر الفيديو الصادم على منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل المئات تعازيهم في وفاة مغني الراب الشاب.