وزير التجارة يُتوِّج الفائزين في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال في بيبان 23

الرياض : البلاد

توَّج معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – اليوم- الفائزين في تصفيات نهائي كأس العالم لريادة الأعمال، الذي ترعاه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”،ضمن فعاليات ملتقى بيبان 23.

وجرت مراسم تكريم الفائزين بحضور عدد من أصحاب المعالي ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، حيث حصدت المركز الأول الشركة السعودية White helmet، فيما جاء في المركز الثاني مشروع NDR Medical، وحصل على المركز الثالث مشروع Hera Health.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال في مراحل متعددة كمرحلة الفكرة والمرحلة الأولية ومرحلة النمو والتوسع؛ وذلك لمساعدة المشاركين على إطلاق مشروعاتهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، حيث تعدُّ المسابقة أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم.

وتعدُّ منافسات بطولة كأس العالم لريادة الأعمال تجربة تُغيِّر مسار حياة رواد الأعمال المشاركين؛ إذ إنها توفِّر الأدوات والموارد لمساعدة رواد الأعمال، حيث تدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إطلاق العنان لأفكارهم وصقل مهاراتهم وإتاحة فرصة التواصل لهم مع شبكة عالمية من المرشدين من خلال معسكر تدريبي مكثَّف.

وجرت قبل إعلان الفائزين المرحلة النهائية للتصفيات المقامة لرواد الأعمال، حيث كانت عبارة عن عدة أنشطة تمثلت في تقديم العروض التقديمية، وجلسات حوارية بين الخبراء الدوليين، وأنشطة تواصل بين المشاركين.

وتنافس أفضل 100 شركة من أكثر من 50 دولة حول العالم على عدة جوائز تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

وكرَّست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الجهة المنظمة لكأس العالم لريادة الأعمال، جهودَها لدعم وتمكين ريادة الأعمال؛ للإسهام في إحداث تغيير إيجابي في مختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال تقام في ملتقى بيبان 23، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وشبكة ريادة الأعمال العالمية، وهي منظمة تعمل في 200 دولة؛ بهدف دعم وتسهيل بدء ريادة الأعمال وتوسيعها.

ويشكل ملتقى بيبان 23 أحد الأنشطة المهمة التي تدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويسهم في توفير بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات المُمكِّنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.