متنزهات عسير وجهة للباحثين عن الجمال

البلاد ـ أبها

تشهد المتنزهات والحدائق بمنطقة عسير هذه الأيام إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار، للاستمتاع بالأجواء الربيعية، ولقضاء أوقات جميلة بين أحضان الطبيعة، وممارسة رياضاتهم المفضلة من المشي وركوب الخيل والدرجات. ويأتي متنزه المربع الواقع جنوب محافظة أحد رفيدة، في مقدمة المواقع التي يرتادها الأهالي والزوار لطبيعته البكر، وكبر مساحته المتجاوزة لأربعة ملايين بعد التوسعة الأخيرة التي نفذتها أمانة منطقة عسير، حيث جرى استغلالها بشكل شبه كامل بفتح الطرق المسفلتة وإنارتها ورصفها وتنفيذ ممشى، وإنشاء مرافق خدمية وألعاب للأطفال في مواقع متفرقة من المتنزه. وما ساعد الزوار والمتنزهون على التنقل على امتداد وادي المربع تنفيذ البلدية لمشروع 14 عبارة صندوقية على امتداد الوادي للسماح لهم بالمرور في أثناء الأمطار وجريان السيول عبر الوادي الذي ينصف المتنزه في مشهد بانورامي.