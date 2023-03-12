فنون جدة تختتم معرض «لوحة لم تكتمل»

البلاد ـ جدة

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بجدة، أمس المعرض الفني “لوحة لم تكتمل”، الذي أقيمت فعالياته على مدى ثلاثة أيام بصالة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي بمقر الجمعية. وحظي المعرض الذي شارك فيه 47 فناناً وفنانة بأعمال تنوعت ما بين الرسم والتطريز والحرف اليدوية بإقبال جماهيري كبير من المهتمين بالفنون، ووجد قبولاً لدى فئات متنوعة من شرائح المجتمع.

وأوضح مدير الجمعية محمد آل صبيح، أن المعرض يسعى إلى إيصال رسالة للمجتمع بأن “الجمال لا يعني الكمال” مُؤَكِّداً دعم واهتمام الجمعية بالمواهب المبدعة بهدف إثراء المشهد الفني في المملكة.

وبين أن المعرض شهد فقرات وأنشطة متنوعة أبرزها الرسم المباشر والعزف المنفرد على مختلف الآلات الموسيقية وهو ما يعبر عن تطلعات جميع المشاركين ورؤيتهم ومدى إبداعهم.