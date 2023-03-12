متابعات

فنون جدة تختتم معرض «لوحة لم تكتمل»

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1444 هـ      12 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 البلاد ـ جدة

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بجدة، أمس المعرض الفني “لوحة لم تكتمل”، الذي أقيمت فعالياته على مدى ثلاثة أيام بصالة الفنان الراحل عبدالحليم رضوي بمقر الجمعية. وحظي المعرض الذي شارك فيه 47 فناناً وفنانة بأعمال تنوعت ما بين الرسم والتطريز والحرف اليدوية بإقبال جماهيري كبير من المهتمين بالفنون، ووجد قبولاً لدى فئات متنوعة من شرائح المجتمع.

وأوضح مدير الجمعية محمد آل صبيح، أن المعرض يسعى إلى إيصال رسالة للمجتمع بأن “الجمال لا يعني الكمال” مُؤَكِّداً دعم واهتمام الجمعية بالمواهب المبدعة بهدف إثراء المشهد الفني في المملكة.

وبين أن المعرض شهد فقرات وأنشطة متنوعة أبرزها الرسم المباشر والعزف المنفرد على مختلف الآلات الموسيقية وهو ما يعبر عن تطلعات جميع المشاركين ورؤيتهم ومدى إبداعهم.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.