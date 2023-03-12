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ضبط مستغلي الرواسب دون تصريح

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1444 هـ      12 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مُخالِفاً لِنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 43 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 9 مواطنين، و10 مقيمين من الجنسية الهندية، و7 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية النيبالية، ومقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعُتَداءُ على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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