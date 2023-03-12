خبير بريطاني يحذر: تسونامي مدمر يهدد الملايين في إنجلترا

البلاد – وكالات

حذر الخبير البريطاني السير ديفيد كينج من موجات مد عاتية قد تضرب المملكة المتحدة “في أي وقت”، مما يقضي على البلدات والمدن الساحلية ويرسل الملايين إلى مقابر مائية.

وأضاف كينج ، الذي شغل في السابق منصب كبير المستشارين العلميين لحكومة بريطانيا، أن جدار المياه يمكن أن يكون ناتجا عن انهيار أرضي ضخم في جزر الكناري.

وتابع الخبير البريطاني، خلال حديثه مع إذاعة “ماي لندن”. أن هذه الموجة العاتية من المد قد تؤدي لدمار كببر في البلاد، وأيضا إرسال صخرة بحجم “جزيرة مان” إلى المحيط الأطلسي في حال ضرب تسونامي بارتفاع عدة أمتار بريطانيا.

وأكد أنه :” سيتم القضاء على الملايين في البلدات والمدن مثل برايتون وساوثامبتون وبورنماوث وبورتسموث وإكستر، مع وصول الفيضانات إلي لندن”.

وأشار إلى أنه بعد الانهيار الأرضي في جزر الكناري، سيستغرق وصول الموجة إلى بريطانيا 6 ساعات تقريبا ، موضحا ان 6 ساعات لن تكون كافية للسكان للهروب، حيث سيتجه الجميع نحو سياراتهم للخروج، مما سيؤدي لانغلاق الطرق، وسينتج عن ذلك موت الكثيرين داخل سياراتهم، وفقا له.