بميداليتي سفياني والبشير.. الكاراتيه السعودي يواصل التميز عالميًا

الرياض- البلاد
اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم مشاركته في منافسات بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه المقامة في قونيا بالجمهورية التركية، وذلك بعد تحقيقه ميداليتين( ذهبية وبرونزية) في منافسات القتال (رجال) لفئة الدرجة الأولى.
وحقق الميدالية الذهبية سند سفياني في وزن +84 كغم بعد تغلبه على البوسني “بوستاندزيتش” بنتيجة 9-3 وفي وزن -60 تمكن سعود البشير من تحقيق الميدالية البرونزية بعد تغلبه على خصمه التركي “يلديريم”، وذلك تحت إشراف المدربين الكابتن منير أفقير، ومساعده المدرب الكازاخستاني يارجان.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري القيادة الرشيدة وسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وسمو نائبه، مشيدًا بدعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب، والتي كان يواصل الكاراتيه وغيره من الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المملكة في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي وجعلنا نشاهد أبطالًا على صعيد الجنسين وبمختلف الفئات والأوزان.
يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن المنافسات الدولية التي يعكف الاتحاد السعودي للكاراتيه على المواصلة في تحقيق التميز والريادة في اللعبة، وذلك إستراتيجية الاتحاد السعودي للكاراتيه الرامية إلى صناعة أبطال في الكاراتيه بمختلف الفئات العمرية والأوزان وعلى صعيد الجنسين، لرفع مستوى اللعبة في المملكة، وتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.