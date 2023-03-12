انطلاق منافسات الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 .. غداً

*بطولات الأندية العربية .. تاريخ عريق بـ 9 مُسميات مختلفة

الرياض – هاني البشر

تنطلق مساء يوم غدٍ الاثنين، منافسات الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعد ختام الدور التمهيدي، وإجراء القرعة في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

ويُقام الدور الأول بمشاركة 24 فريقاً يخوض كل منهم مباراتين ذهاباً وإياباً على مدار شهر مارس الحالي وأبريل المقبل، بحثاً عن البطاقات الستة للعبور إلى الدور الثاني، الذي ستقام منافساته في يوليو القادم بمدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى استاد جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية، يلتقي فريق القوة الجوية العراقي مع ضيفه فريق الشباب السعودي، بينما يستضيف فريق الهلال السوداني على ملعبه في مدينة أم درمان نظيره فريق المنامة البحريني، مساء يوم غدٍ الاثنين.

في حين، تقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريق المحرق البحريني مع ضيفه فريق السيب العماني على استاد علي بن حمد في العاصمة البحرينية المنامة، فيما ستُلعب ثلاث مباريات على مدار يوم الأربعاء القادم، حيث يلتقي فريق الجيش الملكي المغربي مع فريق الاتحاد الليبي على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، ويلعب فريق نواذيبو الموريتاني مباراته مع ضيفه فريق شباب الأردن في استاد شيخا بيديه في مدينة نواكشوط، ويلتقي فريق الكويت الكويتي مع فريق شبيبة الساورة الجزائري في استاد الكويت، ومن ثم سيتجدد اللقاء بين فريقي شبيبة الساورة الجزائري والكويت الكويتي على استاد ميلود هدفي في الـ 21 من مارس الحالي في مباراة الإياب، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تستكمل بقية منافسات الدور الأول على مدار شهر أبريل المقبل في الفترة بين الأول والـ 16 منه، لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة.

وتمثل بطولات الأندية أحد أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقتها للمرة الأولى في عام 1982، إذ أقيمت بطولة الأندية العربية بـ 9 مسميات مختلفة، ظلت الإثارة حاضرة والتنافس القوي بين كافة الفرق لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.

*بطولة الأندية العربية أبطال الدوري

انطلقت المسابقة للمرة الأولى تاريخيا خلال عام 1982 تحت مُسمى “بطولة الأندية العربية أبطال الدوري”، والتي أقيمت منها 17 نسخة واستمرت حتى عام 2001.

النسخة الأولى أقيمت في العراق، وحل فريق الشرطة العراقي في المركز الأول، ثم النجمة اللبناني وصيفا وبعدهما الأهلي الأردني بالمركز الثالث، ثم أقيمت النسخة الثانية في السعودية عام 1984، ونجح فريق الاتفاق السعودي في التتويج باللقب، وجاء القنيطرة المغربي وصيفاً والرفاع البحريني بالمركز الثالث.

وعاد العراق ليحتضن منافسات النسخة الثالثة، وتوج فريق الرشيد العراقي باللقب عام 1985 وحل اتحاد الحراش الجزائري وصيفاً ثم النجمة اللبناني بالمركز الثالث، وفي العام التالي أقيمت النسخة الرابعة في تونس، وتوج الرشيد باللقب للمرة الثانية على التوالي، وحل الترجي التونسي والهلال السعودي في المركزين الثاني والثالث بالترتيب.

ومجدداً اعتلى نادي الرشيد منصة التتويج باللقب في النسخة الخامسة عام 1987 بالسعودية، متفوقا على الاتحاد السعودي صاحب المركز الثاني آنذاك، بينما استعاد الاتفاق السعودي اللقب في النسخة السادسة بالإمارات عام 1988، بينما جاء الإفريقي التونسي وصيفاً في الترتيب النهائي للبطولة.

واحتضن المغرب منافسات النسخة السابعة عام 1989، ونجح الوداد البيضاوي في التتويج باللقب بينما جاء الهلال السعودي وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثامنة في قطر عام 1992 بعد توقف دام ثلاث سنوات، وارتقى الشباب السعودي لمنصة التتويج وجاء العربي القطري في المركز الثاني.

ولعبت النسخة التاسعة في تونس عام 1992 أيضاً وتوج فريق الترجي حينها باللقب، فيما جاء الاتحاد السعودي وصيفاً، ثم وداد تلمسان الجزائري والقادسية الكويتي معاً في المركز الثالث.

واحتضن الهلال السعودي النسخة العاشرة عام 1994 وتوج باللقب آنذاك، فيما حل مواطنه الاتحاد بالمركز الثاني، وحافظ الهلال على لقبه بعد عام واحد في النسخة الحادية عشر، بينما جاء الترجي التونسي وصيفاً.

وأقيمت النسخة الثانية عشر في مصر، وتوج الأهلي المصري باللقب وقتها عام 1996 فيما جاء الرجاء المغربي بالمركز الثاني، بينما لُعبت النسخة التالية من البطولة في تونس عام 1997 واعتلى الإفريقي التونسي منصة التتويج آنذاك.

النسخة الرابعة عشر لُعبت في السعودية عام 1998، ونجح في التتويج باللقب فريق وداد تلمسان الجزائري، بينما جاء الشباب السعودي بالمركز الثاني.

وعادت النسخة الخامسة عشر إلى مصر خلال عام 1999، وارتقى الشباب السعودي منصة التتويج باللقب فيما جاء الجيش السوري وصيفاً، والسالمية الكويتي والأهلي المصري معاً في المركز الثالث.

وتوج الصفاقسي التونسي بطلاً للنسخة السادسة عشر في السعودية عام 2000، بينما حل الجيش السوري بالمركز الثاني آنذاك، فيما اقتنص السد القطري لقب النسخة الأخيرة تحت هذا المُسمى على ملعبه في عام 2001، فيما جاء مولودية وهران الجزائري في الوصافة.

*بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس

أقيمت 12 نسخة من البطولة تحت مُسمى “الأندية العربية أبطال الكؤوس” بين عامي 1989 و2002.

واحتضنت المملكة العربية السعودية منافسات النسخة الأولى عام 1989، وتوج الملعب التونسي باللقب، بينما جاء فريق الكويت الكويتي في المركز الثاني، ثم الرشيد العراقي ثالثًا.

وُلعبت منافسات النسخة الثانية من البطولة في الإمارات عام 1991، وارتقى الأولمبيك البيضاوي المغربي منصة التتويج بالكأس، فيما جاء المقاولون العرب المصري وصيفا.

وأقيمت النسخة الثالثة في عام 1993 بالسعودية، واحتفظ الأولمبيك البيضاوي باللقب بينما جاء السد القطري وصيفا، ثم الاتحاد السعودي والمستقبل المرسى التونسي بالمركز الثالث.

الأولمبيك المغربي توج باللقب الثالث على التوالي في النسخة الرابعة عام 1994 في قطر، متفوقا على القادسية السعودي الوصيف آنذاك، بينما اقتنص الأهلي المصري الكأس في نسختها الخامسة خلال العام التالي في مصر.

النسخة السادسة في تونس عام 1995 أيضا، توج بها الإفريقي التونسي، بينما اقتنص أولمبيك خريبكة المغربي اللقب في النسخة السابعة خلال العام التالي مباشرة في الأردن.

واحتضن الإسماعيلي المصري منافسات النسخة الثامنة عام 1997، لكن مولودية وهران الجزائري توج باللقب تلاه الشباب السعودي في المركز الثاني.

وأقيمت منافسات النسخة التاسعة في لبنان عام 1998 واحتفظ مولودية وهران باللقب مجدداً متفوقاً على فريق الجيش السوري الوصيف، فيما توج فريق الاتحاد القطري بالكأس في نسختها العاشرة بالكويت 1999.

ونجح الهلال السعودي في التتويج باللقب في نسختها الحادية عشر عام 2000 بالرياض، بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني، فيما أسدل الستار على البطولة بهذا المُسمى في نسخة تونس 2002، حين توج الملعب التونسي باللقب.

* بطولة الأندية العربية – كأس الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

أقيمت البطولة تحت هذا المُسمى في مرتين سابقتين، خلال عام 2003، ولُعبت الأولى في ضيافة نادي الاتحاد السعودي، حين توج مواطنه الأهلي باللقب بينما جاء الأفريقي التونسي وصيفاً.

أما النسخة الثانية فقد أقيمت في مصر، وتوج الزمالك المصري باللقب وقتها فيما حل الكويت الكويتي بالمركز الثاني.

*بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة)

أقيمت المسابقة تحت مُسمى بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة) خلال 7 نسخ بين عامي 1995 و2001، وانطلقت للمرة الأولى في السعودية وتوج باللقب فريق الشباب السعودي.

ولُعبت النسخة الثانية من البطولة في تونس عام 1996 وتوج بها الترجي التونسي، بينما اقتنص الأهلي المصري كأس النسخة الثالثة في المغرب خلال العام التالي مباشرة.

وحافظ الأهلي المصري على اللقب في النسخة الرابعة عام 1998 في تونس، بينما جاء الإفريقي التونسي وصيفا له آنذاك.

وتوج مولودية وهران الجزائري بلقب البطولة في نسختها الخامسة في سوريا خلال عام 1999، فيما اقتنص الشباب السعودي الكأس في النسخة السادسة عام 2000 في الأردن.

وأسدل الستار على البطولة تحت هذا المسمى خلال نسخة سوريا عام 2001 حين توج باللقب فريق الهلال السعودي بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني.

*دوري أبطال العرب

ظهر مُسمى دوري أبطال العرب في 6 نسخ مختلفة بين عامي 2003 و2009، وأقيمت النسخة الأولى منها في موسم 2003-2004 بمشاركة 32 فريقا من 17 بلدا مختلفا، وتوج باللقب وقتها فريق الصفاقسي التونسي بينما جاء الإسماعيلي المصري وصيفاً.

النسخة الثانية من دوري أبطال العرب أقيمت بمشاركة 32 فريقا من 17 بلدا أيضا، ولُعبت المباراة النهائية في مدينة جدة وتوج باللقب فريق الاتحاد السعودي خلال موسم 2004-2005.

وتوج الرجاء المغربي باللقب في النسخة الثالثة خلال موسم 2005-2006 بعد فوزه في المباراة النهائية على إنبي المصري، بينما نجح وفاق سطيف الجزائري في التتويج بالكأس الرابعة موسم 2006-2007 فيما جاء الفيصلي الأردني وصيفا.

وحافظ وفاق سطيف على اللقب في النسخة الخامسة موسم 2007-2008 بينما جاء الوداد المغربي وصيفا، فيما توج الترجي بالكأس السادسة والأخيرة تحت هذا المُسمى في 2008-2009 وحل الوداد في المركز الثاني.

* كأس الاتحاد العربي للأندية

ظهر مُسمى كأس الاتحاد العربي للأندية خلال مرة واحدة فقط، في النسخة التي أقيمت موسم 2012-2013 بمشاركة 22 فريقا من 18 بلدًا مختلفًا.

وأقيمت المباراة النهائية في الجزائر وتوج اتحاد العاصمة الجزائري باللقب بينما جاء العربي الكويتي في المركز الثاني.

* البطولة العربية للأندية

ظهر هذا المُسمى مرة واحدة أيضا خلال نسخة عام 2017 وانطلقت البطولة بالتصفيات، بمشاركة 20 فريقا من 18 بلدا مختلفا، بينما لُعبت النهائيات بحضور 12 ناديا في مصر. وتوج الترجي التونسي باللقب وقتها بعد فوزه في المباراة النهائية على الفيصلي الأردني.

* كأس زايد للأندية الأبطال

ظهر مُسمى كأس زايد للأندية الأبطال خلال موسم 2018-2019 وهي نسخة خطفت الأنظار وأقيمت بمشاركة متميزة من الفرق العربية.

ونجح النجم الساحلي التونسي في التتويج باللقب بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بمدينة العين الإماراتية.

* كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تحول المُسمى في النسخة التالية إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خلال موسم 2020-2021، وشهدت حالة كبيرة من التنافس بين كافة الفرق.

وتوج فريق الرجاء المغربي باللقب بعد فوزه على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بالمغرب.