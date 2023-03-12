«الغذاء»: جميع المنتجات خالية من مشتقات الخنزير

البلاد – الرياض

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن جميع المنتجات الغذائية الموجودة بأسواق المملكة، تخلو مكوناتها من لحم الخنزير أو مشتقاته. وذكرت هيئة الغذاء –عبر حسابها بموقع تويتر- رَدّاً على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن “جميع المنتجات في السوق السعودي خالية من مشتقات الخنزير”. وقال المواطن في استفساره: “هل جميع منتجات اللحوم والدواجن في الرياض خالية من لحم الخنزير أو مشتقاته؟ خاصة المطاعم والوجبات السريعة؟ لأني سمعت بأن لحم البيبروني قد يستعمل في تحضيره لحم الخنزير، أو أنه خليط من العجل والخنزير، أرجو الإفادة”؟.

كانت هيئة الغذاء ذكرت -في وقت سابق- أن علامة “الضفدع” الموجودة على بعض المنتجات الغذائية ليس لها علاقة بمكونات المنتج، وإنما ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة. وأوضحت هيئة الغذاء أن تلك العلامة على المنتجات تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير.