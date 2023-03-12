 التعادل يحسم مواجهة الفيصلي والخلود

حائل- خالد الحامد
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة فريقي الفيصلي والخلود، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وذلك في المواجهة التي جرت على استاد المدينة الرياضية بالمجمعة.
د31‘⚽️ هدف لـ @AlkholoodClub
أوليم باروس يحرز الهدف الأول 👏#الفيصلي_الخلود #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/LcfP3SVMCx
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 12, 2023
د58‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly
ماريانو يعادل النتيجة 👏#الفيصلي_الخلود #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/UUTVQwPY6Z
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 12, 2023
تقدّم الخلود عن طريق أوليم باروس، في الدقيقة 31، فيما تعادل ماريانو للفيصلي في الدقيقة 58 من علامة الجزاء.
بهذا التعادل، واصل الفيصلي التفريط بالنقاط، ليصبح بالمركز السادس برصيد 39 نقطة، فيما بات رصيد الخلود 33 نقطة بالمركز السابع.