الرياضة

 التعادل يحسم مواجهة الفيصلي والخلود

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1444 هـ      12 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة فريقي الفيصلي والخلود، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وذلك في المواجهة التي جرت على استاد المدينة الرياضية بالمجمعة.

تقدّم الخلود عن طريق أوليم باروس، في الدقيقة 31، فيما تعادل ماريانو للفيصلي في الدقيقة 58 من علامة الجزاء.

 

بهذا التعادل، واصل الفيصلي التفريط بالنقاط، ليصبح بالمركز السادس برصيد 39 نقطة، فيما بات رصيد الخلود 33 نقطة بالمركز السابع.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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