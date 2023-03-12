أمير القصيم يتوّج الفائزات برالي جميل النسائي

البلاد- بريدة
توّج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الفائزات برالي جميل النسائي، الذي اختتم فعالياته في محطته الأخير بمنطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وبارك سموه للفائزات بالرالي، مؤكداً أهمية دعم سباقات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومن بينها رالي جميل النسائي، الذي يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وبرنامج جودة الحياة الذي يحظى بعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله.
وقدم سموه شكره لجميع الجهات المنظمة والقائمة على الرالي من الجهات الحكومية والخاصة، مشيداً بالتناغم الذي أسهم في نجاح السباق.
من جانبها، أوضحت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسيل الحمد، الجاهزية العالية من قبل الاتحاد السعودي سواءً على مستوى المشاركات أو تهيئة كافة السبل وتسخير الإمكانات لإنجاح الرالي، مقدمةً شكرها لسمو أمير القصيم على دعمه ورعايته للحفل.
وكرّم سمو أمير القصيم الجهات الداعمة والمسهمة في إنجاح الرالي.