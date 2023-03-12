الرياضة

أمير القصيم يتوّج الفائزات برالي جميل النسائي

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1444 هـ      12 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- بريدة
توّج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الفائزات برالي جميل النسائي، الذي اختتم فعالياته في محطته الأخير بمنطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وبارك سموه للفائزات بالرالي، مؤكداً أهمية دعم سباقات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومن بينها رالي جميل النسائي، الذي يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وبرنامج جودة الحياة الذي يحظى بعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله.

وقدم سموه شكره لجميع الجهات المنظمة والقائمة على الرالي من الجهات الحكومية والخاصة، مشيداً بالتناغم الذي أسهم في نجاح السباق.

 

من جانبها، أوضحت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسيل الحمد، الجاهزية العالية من قبل الاتحاد السعودي سواءً على مستوى المشاركات أو تهيئة كافة السبل وتسخير الإمكانات لإنجاح الرالي، مقدمةً شكرها لسمو أمير القصيم على دعمه ورعايته للحفل.
وكرّم سمو أمير القصيم الجهات الداعمة والمسهمة في إنجاح الرالي.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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