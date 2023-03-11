الرياضة

فيديو.. تشيلسي يواصل صحوته ويهزم ليستر بثلاثية

محمد ابو الوفاaccess_time19 / شعبان / 1444 هـ      11 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي يفوز على ليستر سيتي

انتصر تشيلسي خارج قواعد السبت أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد، في إطار لقاءات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ورفع “البلوز” رصيده إلى 37 نقطة بالمركز العاشر، بفارق 5 نقاط عن ليفربول (42) الذي يحتل المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

 

وحقق تشيلسي الفوز الثالث تواليًا في كل البطولات، بعد أن انتصر أمام ليدز يونايتد 1-0، ثم بوروسيا دورتموند 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

 

سجّل أهداف تشيلسي، بن تشيلويل وكاي هافرتز وماتيو كوفاسيتش في الدقائق 11 و45 و78. وسجل لليستر باتسون داكا بالدقيقة 39.

 

شاهد أهداف تشيلسي وليستر سيتي

 

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