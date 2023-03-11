طريقة عمل دجاج مشوي ببهارات الشرق الأقصى

الشرق الأقصي من أفضل البهارات التي تعطي نكهة مميزة للغاية للأطعمة

المقادير اللازمة

دجاج

1/2 كوب من الزبادي العادي

1 عصير ليمون

1/2 ملعقة كبيرة خل أو عصير تفاح أو خل أبيض

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة كبيرة اوريجانو مطحون مجفف

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بهارات السبعة

1 ملعقة صغيرة فلفل حلبي

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة سماق

1 ملعقة صغيرة بابريكا

الملح والفلفل على الأقل 1 ملعقة صغيرة من الملح

طريقة العمل

في وعاء اخلطي جميع المكونات باستثناء الدجاج حتي تحصلي علي خليط كريمي متماسك

يتبل الدجاج

احفظي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل مغطى في الثلاجة

يشوي الدجاج علي الفحم او في مقلاة جريل او في الفرن

ثم يقدم ساخن