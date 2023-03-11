شاهد.. الرائد يتغلب على العدالة بثلاثية

جدة- محمود العوضي
تغلب فريق الرائد على نظيره العدالة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في ختام الجولة العشرين(جولة يوم العلم) من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف الرائد الأول
⚽️ محمد فوزير
#️⃣ #العدالة_الرائد #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/cjw6cBbMzr
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 11, 2023
سجل أهداف الرائد، محمد فوزير في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول، وعند الدقيقة 86 من الشوط الثاني عزز المحترف تفاريس النتيجة للرائد من ركلة جزاء.
🎥 هدف الرائد الثاني
⚽️ جوليو تفاريس
#️⃣ #العدالة_الرائد #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/4u1FmSyfVO
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 11, 2023
🎥 هدف الرائد الثالث
⚽️ منصور البيشي
#️⃣ #العدالة_الرائد #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/6Cg3oki6SH
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 11, 2023
وفي الدقيقة 90+7 اختتم منصور البيشي أهداف الرائد، ليرتفع رصيده من النقاط إلى 24، في المركز التاسع، فيما بقي العدالة على رصيده 16 نقطة في المركز الخامس عشر.