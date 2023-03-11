الرياضة

شاهد.. الرائد يتغلب على العدالة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1444 هـ      11 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تغلب فريق الرائد على نظيره العدالة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت في ختام الجولة العشرين(جولة يوم العلم) من دوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف الرائد، محمد فوزير في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول، وعند الدقيقة 86 من الشوط الثاني عزز المحترف تفاريس النتيجة للرائد من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 90+7 اختتم منصور البيشي  أهداف الرائد، ليرتفع رصيده من النقاط إلى 24، في المركز التاسع، فيما بقي العدالة على رصيده 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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