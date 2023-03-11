حمية البحر المتوسط والزهايمر.. ما العلاقة؟ دراسة حديثة تجيب

البلاد- وكالات

كشفت دراسة حديثة عن أن متبعي حمية البحر الأبيض المتوسط ونظام “مايند” الغذائي، الذي يركز على الدماغ، أقل عرضة لظهور علامات مرض الزهايمر البارزة لديهم.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” أن من بين علامات مرض الزهايمر التي تكافح حمية البحر المتوسط ظهورها لويحات بيتا أميلويد اللزجة وتشابكات تاو في الدماغ.

وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص الذين يتبعون أي نوع من الحميات الغذائية بشكل عام لديهم “احتمالات أدنى بنسبة 40% تقريبا” كي يظهر لديهم عدد كاف من اللويحات والتشابكات في أنسجة الدماغ التي تنذر بإصابتهم بمرض الزهايمر.

في السياق ذاته، أظهر متبعو النظام الغذائي المتوسطي بشكل صارم معدلا وسطيا لكميات اللويحات والتشابك في أدمغتهم مماثلا لمن هم أصغر بـ18 عامًا مقارنة مع من التزموا بالنظام الغذائي ذاته بدرجات أقل.

وأضافت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين التزموا بنظام “مايند” الغذائي كان المعدل الوسطي لكميات اللويحات والتشابك في أدمغتهم مماثلًا لمن هم أصغر بـ12 عامًا مقارنة مع من التزموا بالحمية بدرجات أدنى”.

وسلطت الدراسة الضوء على أن تناول الكميات الموصى بها من الخضار أو الفاكهة، قللت من تراكم الأميلويد في الدماغ إلى مستوى مماثل لمن هم أصغر بنحو أربع سنوات.

وصُنفت حمية البحر الأبيض المتوسط بأنها النظام الغذائي الأكثر صحة في عام 2023 للمرة السادسة على التوالي من قبل US News & World” Report”.فهناك عدد قليل من الأنظمة الغذائية التي غالبًا ما تعزز أسلوب حياة صحي وتركز على جودة الطعام بدلاً من الكمية، و حمية البحر الأبيض المتوسط هي أحد هذه الأنظمة الغذائية التي تم تصنيفها على أنها الطريقة الأكثر صحة لتناول الطعام للعام السادس على التوالي من قبل لجنة من الخبراء ، وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورلد ريبورت .

ويتضمن هذا النظام الغذائي في المقام الأول تناول الأطعمة النباتية، فالكثير من الفواكه والخضراوات ودمج الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والمأكولات البحرية والدواجن الخالية من الدهون والدهون غير المشبعة من الزيت البكر الممتاز.

يذكر أن نظام “مايند” الغذائي يجمع بين حميتي “البحر الأبيض المتوسط” و”داش”، وهو بمثابة تدخل سريع لتأخير التنكس العصبي.