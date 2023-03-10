7 قتلى في إطلاق نار بألمانيا

البلاد – وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين في إطلاق نار باجتماع في مركز لحركة شهود يهوه الدينية في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورج بشمال البلاد، مضيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المؤشرات الأولية تشير إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة جروسبورستيل، وأن عدة أشخاص أصيبو بجروح خطيرة بعضها قاتل، ويوجد عدد كبير من قوات الأمن في المكان، مرجّحةً أن يكون منفّذ العمليّة قد قُتل.