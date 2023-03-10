الدولية

7 قتلى في إطلاق نار بألمانيا

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ      10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرين في إطلاق نار باجتماع في مركز لحركة شهود يهوه الدينية في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وكانت الشرطة  الألمانية قد أعلنت  في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورج بشمال البلاد، مضيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المؤشرات الأولية تشير إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة جروسبورستيل، وأن عدة أشخاص أصيبو بجروح خطيرة بعضها قاتل، ويوجد عدد كبير من قوات الأمن في المكان، مرجّحةً أن يكون منفّذ العمليّة قد قُتل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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