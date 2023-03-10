ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

الرياض : البلاد

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

#ولي_العهد يشارك في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود بالرياض. https://t.co/2ARug85Qxm pic.twitter.com/eu0fli3Lhn — صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 10, 2023