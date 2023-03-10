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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ      10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما شارك ولي العهد في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود بالرياض.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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