وزير الصناعة يطلق مبادرة “نُثري” لتعزيز الاستكشاف التعديني

البلاد- متابعات

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة حاضنة الاستكشاف “نُثري” لتمكين المستكشفين الناشئين في قطاع الاستكشاف التعديني من الأفراد والشركات المحلية، بهدف إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتصبح مدخلًا للصناعات الواعدة، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أنّ الحاضنة تهدف إلى تنمية مهارات المستكشفين الناشئين وتوظيف قدراتهم، ودعمهم بالممكنات التي تضمن الاستدامة في قطاع الاستكشاف التعديني من خلال تعزيز الاستثمار في مجال الاستكشاف، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة بين الشركات الرائدة في قطاع التعدين، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

تعرّف على أبرز أهداف حاضنة الاستكشاف التعديني "نُثري" وأهم الخدمات التي تقدمها الحاضنة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. للتقديم على الحاضنة:https://t.co/ezn99ejlxC pic.twitter.com/rmJMgz7RAq — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 10, 2023

وأكد على أهمية تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني محليُا من منظور تنظيمي، وتمويلها ودعمها بالبنية التحتية المناسبة لتعزيز أعمالها والدفع بالنمو الاقتصادي في القطاع. لافتاً النظر إلى أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، ودعم احتضان عدد من الشركات الناشئة الوطنية والمستكشفين الناشئين ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم، وتعزيز الاستثمار المحلي في مجال الاستكشاف التعديني.

وأشار الجراح إلى أنّ المبادرة تستهدف محليًا كل من: الطلاب والباحثون (الأكاديميون)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف، والمستثمرين المهتمين في قطاع التعدين. وستقوم الحاضنة بتقديم مجموعة من الخدمات لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك تحليل البيانات الجيولوجية ومساعدتهم في الحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات علوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين في مجال الاستكشاف التعديني، والخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة وأيضًا حفظ عينات الحفر الماسي، إلى جانب الارشاد والتوجيه طيلة فترة برنامج المبادرة وتوفير المساحات المكتبية لممارسة أعمالهم.

يُذكر أن اسم المبادرة “نُثري” يأتي إشارة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمملكة في أكثر من 5,300 موقع، بقيمة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال .

وتدعو الوزارة المهتمين بالتقديم على المبادرة من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني الآتي: https://nuthree.online/ .