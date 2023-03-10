الرياضة

شاهد.. الهلال يستعيد عافيته برباعية في شباك التعاون

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ      10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات من جديد، ونجح في تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة على مضيفه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات جولة(يوم العلم)الـ 20 في دوري روشن.

تقدم الهلال بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق لاعبه إيغالو الذي سجل الهدف الثاني أيضا فيالدقيقة 45+4 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني، أضاف الهلال هدفًا ثالثًا في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ميشايل، ثم اختتممحمد القحطاني أهداف الزعيم في الدقيقة 90+11؛ ليرفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 36في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الخامس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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