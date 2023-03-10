شاهد.. الهلال يستعيد عافيته برباعية في شباك التعاون

جدة- محمود العوضي
استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات من جديد، ونجح في تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة على مضيفه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات جولة(يوم العلم)الـ 20 في دوري روشن.
🎥 هدف الهلال الأول
⚽️ إيغالو
#️⃣ #التعاون_الهلال #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/8gSbNUvE1o
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
تقدم الهلال بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق لاعبه إيغالو الذي سجل الهدف الثاني أيضا فيالدقيقة 45+4 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.
🎥 هدف الهلال الثاني
⚽️ إيغالو
#️⃣ #التعاون_الهلال #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/ryVtJc5M4l
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
🎥 الرائع ميشايل .. هدف بطريقة رائعة!! 😍👏#التعاون_الهلال#جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/OGthJ0dBcs
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
🎥 هدف الهلال الرابع
⚽️ محمد القحطاني
#️⃣ #التعاون_الهلال #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/knvISBpWqt
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
وخلال الشوط الثاني، أضاف الهلال هدفًا ثالثًا في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ميشايل، ثم اختتممحمد القحطاني أهداف الزعيم في الدقيقة 90+11؛ ليرفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 36في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الخامس.