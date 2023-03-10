الرياضة

شاهد.. الفتح يتعادل مع أبها 2/2

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1444 هـ      10 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

رفض فريق الفتح الهزيمة أمام نظيره أبها، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى التعادل بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة(يوم العلم) الـ 20 بدوري روشن.

سجل اللاعب عبدالله الزوري الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فيليبي كايسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

جاء الهدف الأول لفريق الفتح اللاعب مراد باتنا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما وصل أبها إلى النقطة 23 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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