شاهد.. الفتح يتعادل مع أبها 2/2

جدة- محمود العوضي
رفض فريق الفتح الهزيمة أمام نظيره أبها، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى التعادل بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة(يوم العلم) الـ 20 بدوري روشن.
🎥 هدف أبها الأول
⚽️ عبدالله الزوري
#️⃣ #أبها_الفتح #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/zuuKW4tSnT
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
🎥 هدف أبها الثاني
⚽️ فيليبي كايسيدو
#️⃣ #أبها_الفتح #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/Vef7oSZYVW
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
🎥 هدف الفتح الأول
⚽️ مراد باتنا
#️⃣ #أبها_الفتح #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/ehEac2n9Zt
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
سجل اللاعب عبدالله الزوري الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فيليبي كايسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 20.
🎥 هدف التعادل للفتح
⚽️ مراد باتنا
#️⃣ #أبها_الفتح #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/MRFlel990s
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 10, 2023
جاء الهدف الأول لفريق الفتح اللاعب مراد باتنا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.
بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما وصل أبها إلى النقطة 23 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.