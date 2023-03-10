بالإجماع .. انتخاب شي جين بينج رئيسًا للصين لولاية ثالثة

البلاد – وكالات

انتخب البرلمان الصيني “مؤتمر الشعب الوطني” اليوم الجمعة “شي جين بينج” رئيسا للبلاد لولاية ثالثة مدتها خمسة أعوام.

وذكر راديو شبكة “تشانيل نيوز آشيا” في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن نحو 3 آلاف عضو من أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع في قاعة الشعب الكبرى على أن يكون شي رئيسًا في انتخابات لم يكن فيها أي مرشح آخر.. كما حصل شي البالغ من العمر 69 عامًا على إجماع الأصوات لولاية ثالثة كرئيس للجنة العسكرية المركزية في البلاد.

وأشار الراديو إلى أن هذا جاء بعدما تم إجراء تغيير في الدستور عام 2018 ألغي فيه القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس.

كما انتخب نواب البرلمان الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبًا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.