“المرتجز” يفوز بلقب الـ2000 مختتمًا الحفل 103 من موسم سباقات الخيل

– الخيّال كاسترو يحقّق 3 انتصارات.. والجواد “وراد الجود” يحصد جائزة سليمان الحسن التقديرية

الرياض – محمد الجليحي

اختُتمت فعاليات الأمسية الأولى من بطولة كأس المؤسس الملك عبد العزيز 2023، بفوز الجواد “المرتجز” المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، ببطولة الـ2000، التي يصل مجموع جوائزها إلى 300 ألف ريال.

ونظّم نادي سباقات الخيل الأشواط الـ11 على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، الذي يحتضن -غدًا السبت- اليوم الثاني والختاميّ لبطولة كأس المؤسّس.

وشهد الشوط الثالث من سباقات اليوم مشاركة الخيّالة السعودية أمل فيصل، للمرة الأولى في ميدان الملك عبد العزيز، وحصولها على المركز الرابع.

من جانبه، كرم مخلد بن إبراهيم العتيبي، رئيس لجنة السباق والتحكيم، الخيّال إياد الطريسي، على هامش سباقات الجمعة، لنيله أكبر عدد من النقاط في أشواط الخيّالة المتمرّنين بدون استخدام السوط خلال موسم سباقات 2022.

* انطلاق سباقات الجمعة

انطلقت سباقات اليوم بشوط للأفراس المبتدئة -إنتاج محليّ عمر 4 سنوات- وأسفر عن فوز “سبتا”، لمالكها عبد الإله عبد العزيز الموسى، بقيادة من الخيّال إيدي كاسترو وإرشاد من المدرّب محمد جدو.

وقطعت “سبتا” مسافة 1200 متر رمليّ في 1:13.51 دقيقة، واستحقّت بذلك جائزة قدرها 25 ألف ريال من إجمالِ 50 ألفًا هي مجموع جوائز الشوط.

وفاز “نظرة خير” بالشوط الثاني، الذي امتدّ لـ1400 متر رمليّ، وخُصِّص للخيل المبتدئة إنتاج محليّ عمر 3 سنوات.

وقاد الخيّال نفسه، إيدي كاسترو، الحصان الفائز لتسجيل زمن قدره 1:28.09 دقيقة، تحت إرشاد المدرّب بندر حمدام.

ووصل مجموع جوائز الشوط إلى 50 ألف ريال، ذهب نصفها لـ”نظرة خير”، المملوك للحميدي محمد السحيمي القحطاني.

وتربّعت “مستفيضة” على القمّة في الشوط الثالث، وفازت، مع الخيال عبد الله الراشد والمدرب عبد العزيز الحزابي، بعد طيّ مسافة 1600 متر رمليّ في 1:43.50 دقيقة.

و”مستفيضة” مملوكة لـ عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب. وتنافست في الشوط، مع أفراس مبتدئة، إنتاج محليّ عمر 3 سنوات.

وشهِد الشوط الرابع حصد الحصان “محمد السعد”، المملوك لإسطبل السعد، المركز الأول. وبإرشاد من المدرّب عبد العزيز المطوع، قطع الحصان، مع الخيّال عبد الله العضيب، مسافة 2000 متر رمليّ في 2:10.79 دقيقة.

وبلغ مجموع جوائز الشوط 50 ألفًا، على غرار الثلاثة الأولى، وشاركت فيه الخيل المبتدئة، إنتاج محليّ عمر 4 إلى 5 سنوات.

واقتنص الحصان “كيند سبيرت” صدارة الشوط الخامس، الذي خاضه الخيّالة المتمرّنون تكافؤ 0-80، بدون استخدام السوط. وامتدّ الشوط الذي كان مفتوح الدرجات مع تحديد العمر بـ3 سنوات، لمسافة 1200 متر رمليّ.

وفاز به الحصان، المملوك لرفاعي صنت الغريبان، بعد تسجيل زمن قدره 1:12.85 دقيقة، مع الخيّال أحمد الشرار والمدرّب ناصر فواز. ووصل مجموع جوائز الشوط إلى 120 ألف ريال، نصفها لصاحب المركز الأول.

وتنافست في الشوط السادس، الجياد الرابحة من 0-2 فوز عمر 4 سنوات وأكثر، على مجموع جوائز 80 ألفًا، ذهب نصفها إلى “مركب الريح” المملوك لأبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار، بقيادة من الخيّال عادل الفريدي وتوجيهات من المدرّب فهد الطيار. وقطع الحصان الفائز مسافة 1200 متر رمليّ في 1:13.21 دقيقة.

وتضاعفت المسافة في الشوط السابع، إلى 2400 متر رمليّ، احتاج الحصان “هاوقنون أوف يوث” المملوك لسعد علي معجب المطيري، إلى 2:35.71 دقيقة لقطعها، والحلول في المركز الأول، مستحقًّا جائزة قدرها 47.500 ريال من إجمال جوائز بلغ 95 ألف ريال.

وكان الشوط مفتوح الدرجات وبعمر 4 سنوات وأكثر للمستورد والإنتاج. وقاد الخيّال إيدي كاسترو الحصان الفائز، تحت إرشاد المدرّب ناصر فواز.

وفاز الجواد “نجيب الزمان” بالشوط الثامن، الذي خُصِّص للخيل غير الرابحة في موسم 22/23 وعمرها 4 سنوات فأكثر، عربي مفتوح الدرجات، وقطع الحصان المملوك لإسطبل صفوة العاديات، مسافة 2000 متر رمليّ في 2:17.46 دقيقة، مع الخيّال أحمد الشرار والمدرّب أحمد الشدوخي. وبلغ مجموع جوائز الشوط 50 ألف ريال، نصفُها لصاحب المركز الأول.

*جائزة سليمان الحسن التقديرية

‏ذهبت جائزة سليمان الحسن التقديرية، التي حمل الشوط التاسع اسمها، إلى الجواد “وراد الجود”،ـ المملوك لسلطان حمد سالم آل منيف.

وقطع الحصان الذي قاده الخيّال نايف العنزي بتوجيه من المدرّب محمد آل مطيف، مسافة 1800 متر رمليّ في 1:53.85 دقيقة، وحصل على 65 ألف ريال من مجموع جوائز 130 ألفًا. وحُدِّد العمر بـ3 سنوات في الشوط، الذي كان مفتوح الدرجات للإنتاج.

واقتنص الحصان “فينش لاينر”، لمالكه عبدالرحمن صلاح راشد الراشد، المركز الأول في الشوط العاشر، الذي امتدّ لـ2000 متر رمليّ للخيل المبتدئة (مستورد وإنتاج- لم تربج) عمر 3 سنوات.

وسجل “فينش لاينر” زمنًا قدره 2:07.72 دقيقة، مع الخيّال فهد الفريدي والمدرّب محمد الحرابي، واستحقّ 25 ألف ريال من إجمال جوائز 50 ألفًا.

وجرى الشوط الـ11 على لقب بطولة الـ2000، وامتدّ لـ1600 متر رمليّ، قطعها الحصان في 1:38.42 دقيقة، بقيادة من الخيّال أليكسس مورينو، وإرشاد من المدرّب أحمد عبد الواحد. وحدد النادي العمر في الشوط الذي كان مفتوح الدرجات (مستورد وإنتاج)، بـ3 سنوات، ووصل مجموع جوائزه، وهي الأكبر اليوم، إلى 300 ألف ريال، نصفها لصاحب المركز الأول.