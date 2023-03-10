السجن مدى الحياة لثمانيني قتل طبيبًا فشل في علاج زوجته

البلاد- وكالات

قررت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجن ثمانيني مدى الحياة؛ لثبوت إدانته بتدبير حادثة قتل طبيب، بعدما فشل في علاج زوجته ما أدى لوفاتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصدرت المحكمة، هذا الحكم بحق روبرت لي، 83 عامًا، بعدما أدانته العام الماضي بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، لتورطه باستئجار عصابة لقتل توماس شوك، طبيب زوجته في عام 2018.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصدرت المحكمة، هذا الحكم بحق روبرت لي، 83 عامًا، بعدما أدانته العام الماضي بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، لتورطه باستئجار عصابة لقتل توماس شوك، طبيب زوجته في عام 2018.

وأظهرت التحقيقات في الحادثة أن زوجة هذا المسن كانت تعاني في عام 2011 من نمو ظفر في لحم القدم، وبدأت تتلقى علاجا عند طبيب أقدام، ولكن لم يحقق لها نتائج شفائية.

بل وساءت حالتها وأصيبت بعدوى فطرية في القدم، مما تسبب في بترها، وفارقت على إثرها الحياة في عام 2016، عن عمر 73 عاما.

وأدى ذلك إلى إصابة زوجها بحالة من الهلوسة، واتهم الطبيب في شكوى لمنظمة “حماية مستهلكي الرعاية الصحية” الحكومية بالتسبب في وفاتها من خلال إهمال علاجها.

وأظهرت آنذاك منظمة “حماية مستهلكي الرعاية الصحية” أن هذا الطبيب يواجه تهما سابقة في إهمال علاج مرضاه، وأثناء التحقيق معه اعترف بذنبه، وتنازل عن رخصة مزاولة المهنة.

ولكن كان الزوج لا يزال يشعر بالظلم على فقدان زوجته، حيث قرر الانتقام من الطبيب من خلال استئجار عصابة من ثلاثة قتلة محترفين، والتدبير لقتله.

وبعد مطاردة الطبيب، تمكنت العصابة من قتله بثلاث طلقات نارية أمام منزله في أغسطس 2018.

وتوصلت الشرطة إلى الجناة من خلال العثور في مسرح الجريمة على ورقة من وثيقة منظمة “حماية مستهلكي الرعاية الصحية”، والتي حددت من خلالها بصمة أحد مرتكبي الجريمة.