احذروا .. وضع الملح على المكرونة أثناء الطهي قد يسبب أمراض خطيرة!

كشفت دراسة حديثة حذّر من أن إضافة الملح إلى المعكرونة في الوقت غير الصحيح قد يشكّل خطراً على الصحة، حيث تُنتج المطهّرات الموجودة في ماء الشرب منتجات ثانوية ضارّة عند دمجها مع الملح. وقد نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية تقريرا حول هذه الدراسة ، حيث قام مجموعة من العلماء من جامعة “ساوث كارولينا” في كولومبيا بتحليل المواد الكيماوية الموجودة في مياه الصنبور فوجدوا كميات صغيرة من المطهّرات التي عند دمجها مع الملح تخلق مواد معروفة باسم المنتجات الثانوية للتطهير باليود (DBPs)، وتسبب السرطان وتلف الكبد وانخفاضاً في نشاط الجهاز العصبي. وكشف الفريق عن طرق بسيطة لتجنّب حصول هذا الأمر، وللتخلص من تلك السموم التي قد تتشكل عند سلق المعكرونة، وتشمل الخطوات غلي الماء بدون غطاء، فيُعد ذلك طريقة سريعة للحصول على فقاعات الماء، حيث يحبس بخار الماء من التسرّب ويسمح بارتفاع درجات الحرارة بشكل أسرع، ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تحبس أيضاً المطهّرات التي قد يتم طهيها خارج الماء. واقترح العلماء أيضاً عدم وضع الملح قبل غلي الماء، بل إضافته بعد طهي المعكرونة وتصفيتها جيداً من الماء ثم غسلها بالماء البارد، ويُفضّل استخدام الملح الخالي من اليود في الماء.