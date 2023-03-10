الرياض : واس

وقعت وزارة الطاقة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس، خلال ملتقى “بيبان” الذي تنظمه الهيئة، اتفاقية تعاون لتنظيم خدمة منح الامتياز التجاري لقطاع محطات الوقود، وذلك انطلاقاً من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير سبل التعاون بين الطرفين في قطاع محطات الوقود والتي ستمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل محطات الوقود وذلك لرفع مستوى الخدمة المقدمة، وتعظّيم القيمة المضافة، ومواجهةالتحديات الاقتصادية، وضمان أمن الإمداد في القطاع، وتقديم البرامج والخدمات الاستشارية والتدريبية لدعم أطراف الامتياز التجاري.