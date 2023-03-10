اتفاقية تعاون بين “منشآت” وبنك البلاد في “بيبان 23 “

البلاد – واس

وقَّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقية تعاون مع بنك البلاد، وذلك في ملتقى بيبان 23، الذي تقيمه الهيئة خلال المدة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتسعى الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في تقديم الدعم اللازم عبر البيانات المساعِدة في توسُّع وتصميم المنتجات، والمشاركة في دعم الحملات الإعلانية للبرامج المتفق على تنفيذها، كما سيقدِّم الطرفان برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بهوامش ربحية منافسة؛ تُقدَّم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وستوضح آلية الحصول على التمويل المصرفي عبر ورش عمل مخصصة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان أن هذه الاتفاقية تعكس أهمّية الجهود المشتركة في تنمية الاقتصاد الوطني، مُشيراً إلى أن بنك البلاد كان قد تولى زمام المبادرة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وعبَّر العنيزان عن اعتزاز “البلاد” كونه أوّل بنك قام بتنفيذ عملية تمويل للمنشآت من خلال “بنك منشآت”؛ وذلك دعماً لأهداف تنمية القطاع المالي وتعزيزاً لمساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

وتأتي الاتفاقية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين؛ حيث تهدف “منشآت” إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات؛ لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي؛ وذلك لتوليد الوظائف وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، فيما يُعد بنك البلاد إحدى المؤسسات المالية المساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مختلف الأصعدة.