ملتقى بيبان 23 يبدأ فعالياته وسط مشاركة عربية ودولية واسعة

الرياض : البلاد

انطلقت، في الرياض اليوم، فعاليات ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية يونغ لي.

وألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الأستاذ سامي الحسيني، كلمة خلال حفل الافتتاح قدم خلالها الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وللحكومة الرشيدة، نظير دعمهم الدائم لكل ما من شأنه تعزيز البيئة الريادية في المملكة.

وأكد محافظ “منشآت” أن هذا الدعم كان وراء وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.141 مليون منشأة بنهاية عام 2022، مما أسهم في توظيف ما يزيد على 6 ملايين و200 ألف موظف.

وقال الحسيني: “يأتي ملتقى بيبان ليضع بصمة إضافية في مشهد ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، فعبر تسعة أبواب سيجد رائد الأعمال فرصاً تصنع ريادته، وتُمكِّنه وتُسهِّل رحلته الريادية، سواءً كان في مرحلة الفكرة أو كان يبحث عن توسُّع وازدهار نشاطه، كما سيتخلل الملتقى إطلاقات واتفاقيات نوعية تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة – بإذن الله –”.

وأوضح أن الملتقى “يشارك فيه أكثر من 350 متحدثاً، يمثلون نخبة من رواد أعمال ومستثمرين وخبراء، وأكثر من 120 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، كما يقدم لرواد الأعمال فرصة الالتقاء بنظرائهم من أنحاء العالم لتبادل الخبرات والأفكار، ويتيح لهم الحديث مع صناع القرار حول التحديات التي قد تواجههم خلال رحلتهم الريادية”.

وبين محافظ منشآت أن “بيبان 23” يحتضن ويُتوِّج نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإعلان عن الفائزين، بعد جولات من المنافسة المُثْرية بين المبتكرين والمبدعين من 200 دولة، مما يجعل من المملكة وجهة لاحتضان وتمكين الحالمين من جميع أنحاء العالم، مقدماً شكره لجميع الشركاء والريادين على دعمهم اللامحدود الذي قدَّموه لإنجاز هذا الحدث الريادي الكبير.

ويسهم الملتقى في دعم ريادة الأعمال، ويلبي طموحات الرياديين ويواكب تطلعاتهم؛ عبر تعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نظرائهم، وكذلك مع المستثمرين وصناع القرار، كما يوفر الملتقى فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.

يذكر أن ملتقى بيبان 23 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال.