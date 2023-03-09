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مجلات الأطفال بين الازدهار والاندثار

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1444 هـ       9 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الظهران

ناقشت الندوة الحوارية “مجلات الأطفال بين الازدهار والاندثار”، التي نظَّمها معرض الشرقية للكتاب 2023م، ضمن برنامجه الثقافي، تاريخ هذه المجلات والفترة الذهبية التي ازدهرت فيها بالوطن العربي، وتخوَّف الكثيرون من اندثار هذه المجلات، التي شكلت جُزْءاً كَبِيراً من طفولة العديد من الشباب والشابات في الوطن العربي.
واستضافت الندوة الإعلامي فرج الظفيري، والإعلامية الإماراتية أسماء الشامسي، والإعلامية المصرية الدكتورة شهيرة خليل.

وأكد المشاركون في الندوة أن من التحديات التوجه للغة الإنجليزية، حيث يحرص الأهل على أن يتقن أبناءهم الإنجليزية، وهذا لا يعدُّ خطأً، لكنه يأتي على حساب لغتنا الأساسية، وهي اللغة العربية، وكذلك توزيع المجلات في الدول العربية، وإيجاد أبواب في مجلات الأطفال يحاولون من خلالها جذب الكبار لها، إضافة إلى تسمية المجلات باسم جنس معين دون الآخر.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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