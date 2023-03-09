غدًا.. 11 سباقًا في أول أيّام بطولة كأس المؤسّس للفروسية

‎- الشوط الأخير يحسم بطولة الـ2000.. ومجموع الجوائز مليون و25 ألفًا

الرياض – محمد الجليحي

‎يحتضن ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، غدًا الجمعة، أوّل أيّام بطولة كأس الملك عبد العزيز، التي تشمل 22 شوطًا، موزّعة على يومين، وتُختتم بشوطي البطولة الرئيسيّن مساء السبت، بمجموع جوائز يصل إلى 10 ملايين ريال.

‎ويتألّف اليوم الأوّل من 11 شوطًا، أبرزها الشوط الأخير، الذي يحسم لقب بطولة الـ2000، ويُعدّ أغلى أشواط أمسية الجمعة بجائزة قيمتها 300 ألف ريال، من إجمالِ جوائز الأشواط، البالغةُ قيمتها مليون و25 ألف ريال.

‎وتتراوح مسافات هذه السباقات بين 1200 و2400 متر، وخَصّص نادي سباقات الخيل، منظّم البطولة، الشوط الأول للأفراس المبتدئة -إنتاج محليّ عمر 4 سنوات- ويتنافس فيه 18 مشاركًا.

وفي الشوط الثاني، المعدّ للخيل المبتدِئة -إنتاج محليّ 3 سنوات- سيزيد عدد المتنافسين إلى 20 متنافسًا، وعلى غرار الأوّل، تتنافس الأفراس المبتدئة إنتاج محليّ في الشوط الثالث، لكن بعمر 3 سنوات وبعدد 20 مشاركًا.

‎وحدّد النادي العمر في الشوط الرابع، الذي تخوضه الخيل المبتدئة -إنتاج محليّ- بـ4 إلى 5 سنوات. ويصل عدد المشاركين إلى 20، على مسافة 2000 متر.

‎ويتنافس على الشوط الخامس، مفتوح الدرجات -عمر 3 سنوات- الخيّالة المتمرّنون تكافؤ 0ـ80 بدون استخدام السوط. والمسافة محددة بـ1200 متر، أمّا المشاركون فعددهم 15.

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وعلى المسافة نفسها، يجري الشوط السادس، الخاص بالجياد الرابحة من 0-2 فوز، عمر 4 سنوات فأكثر. ويتسابق للفوز به 18 مشاركًا.

‎وتمتدّ المسافة في الشوط السابع مفتوح الدرجات -4 سنوات فأكثر- لـ2400 متر. ويصل عدد المشاركين إلى 20.

‎وخصّص النادي الشوط الثامن، الممتدّ لـ2000 متر، للخيل غير الرابحة في موسم 2022-2023. والشوط مفتوح الدرجات عربي 4 سنوات فأكثر، وعدد المشاركين 20.

‎ويجري الشوط التاسع، وهو مفتوح الدرجات -إنتاج 3 سنوات- على جائزة سليمان الحسن التقديرية، وتبلغ مسافته 1800 متر، ويتنافس عليها 15 مشاركًا.

‎في الشوط العاشر، الممتدّ لـ2000 متر، تتنافس الخيل المبتدئة التي لم تربح في الموسم نفسه. وحدّد النادي العمر في هذا الشوط، الذي يشهد 20 مشارِكًا، بـ3 سنوات.

‎ويُختتَم اليوم الأول بأبرز سباقاته، وهو شوط بطولة الـ2000 مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات. ويصل عدد المشاركين فيه إلى 13، بينما حُدِّدَت مسافته بـ1600 متر. ويحصل الفائز بهذا الشوط على 150 ألف ريال، تمثّل نصف مجموع جوائزه.

‎وفي اليوم الثاني، من بطولة كأس المؤسّس، يحتضن الميدان نفسه 11 شوطًا مساء السبت، بينها الشوطان العاشر والحادي عشر، اللذان يحدّدان هُوية الفائزين بكأس الملك عبد العزيز الملقّبة بـ”تاج البطولات”.