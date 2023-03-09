الرياضة

شاهد.. الشباب يتخطى الفيحاء 2/3

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1444 هـ       9 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-محمود العوضي

حقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات جولة(يوم العلم) بدوري روشن.

تقدم الشباب في الدقيقة 15 دقيقة عن طريق لاعبه أرون بوبيندزا، قبل أن يضيف زميله كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم تبعه هدف ثالث لسانتي مينا في الدقيقة 39.

وسجل لاعب الشباب إياغو سانتوس في الدقيقة 45+2 هدفًا بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 53، تمكن اللاعب أنتوني نواكايمي من تسجيل الهدف الثاني للفيحاء.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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