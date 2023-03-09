شاهد.. الشباب يتخطى الفيحاء 2/3

جدة-محمود العوضي
حقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات جولة(يوم العلم) بدوري روشن.
🎥 هدف الشباب الأول
⚽️ أرون بوبيندزا
#️⃣ #الشباب_الفيحاء #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/IT5y2u460f
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023
تقدم الشباب في الدقيقة 15 دقيقة عن طريق لاعبه أرون بوبيندزا، قبل أن يضيف زميله كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم تبعه هدف ثالث لسانتي مينا في الدقيقة 39.
🎥 هدف الشباب الثاني
⚽️ جوانكا
#️⃣ #الشباب_الفيحاء #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/NEDVBYrTX6
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023
وسجل لاعب الشباب إياغو سانتوس في الدقيقة 45+2 هدفًا بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 53، تمكن اللاعب أنتوني نواكايمي من تسجيل الهدف الثاني للفيحاء.
🎥 هدف الشباب الثالث
⚽️ سانتي مينا
#️⃣ #الشباب_الفيحاء #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/9uufMghvWv
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023
🎥 هدف الفيحاء الأول
❌ إياغو سانتوس " بالخطأ في مرماه"
#️⃣ #الشباب_الفيحاء #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/SAy8WcY1Bg
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023
بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.
🎥 هدف الفيحاء الثاني
⚽️ أنتوني نواكايمي
#️⃣ #الشباب_الفيحاء #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/iQ2Xo8d9PV
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023