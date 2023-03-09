الرياضة

شاهد.. الاتحاد يتغلب على النصر ويتصدر دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1444 هـ       9 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور- عبدالعزيز المتعاني

اعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضيفه النصر بهدف وحيد في الكلاسيكو المثير الذي احتضنه ملعب الجوهرة في جدة، وسط حضور أكثر من 60 ألف مشجع، وذلك ضمن جولة(يوم العلم) من دوري روشن السعودي.

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، وسنحت عدة فرص للاعبي الاتحاد والنصر، ولكن لم تترجم لأهداف.

في الشوط الثاني وضحت نية لاعبي الاتحاد على حسم اللقاء، حيث شكلوا خطورة كبيرة على مرمى نواف العقيدي وسط ارتباك ملحوظ لدفاع النصر.

 

نجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق الاتحاد في الدقيقة 80 من عمر المباراة مستغلًا تمريرة أحمد شراحيلي.

بعدها أنقذ مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد فرصة التعادل للنصر مرتين من تسديدتين لرونالدو وسامي النجعي.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد النصر عند 46 نقطة في المركز الثاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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