شاهد.. الاتحاد يتغلب على النصر ويتصدر دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور- عبدالعزيز المتعاني
اعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضيفه النصر بهدف وحيد في الكلاسيكو المثير الذي احتضنه ملعب الجوهرة في جدة، وسط حضور أكثر من 60 ألف مشجع، وذلك ضمن جولة(يوم العلم) من دوري روشن السعودي.
تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، وسنحت عدة فرص للاعبي الاتحاد والنصر، ولكن لم تترجم لأهداف.
في الشوط الثاني وضحت نية لاعبي الاتحاد على حسم اللقاء، حيث شكلوا خطورة كبيرة على مرمى نواف العقيدي وسط ارتباك ملحوظ لدفاع النصر.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ رومارينهو
#️⃣ #الاتحاد_النصر #جولة_يوم_العلم 🇸🇦 pic.twitter.com/uSg4obGBJP
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2023