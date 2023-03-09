ديالا.. حصلت على جائزة المواطنة المسؤولة

المدينة المنورة ــ محمد قاسم

تعتبر الطالبة ديالا بنت خالد بن يوسف الجهني، من المتميزات في العمل التطوعي، ومنذ البداية رسمت لها خطاً مميزاً، وانطلقت نحو اكتشاف عام الفضاء بكل ثقة، بدعم من أفراد أسرتها. تقول ديالا أن تجربتها بدأت بالعمل التطوعي، وقد حصلت على الكثير من الدورات، التطويرية والتثقيفية في كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة.

وتستطرد بقولها: “تطوعت في فريق المتطوع الصغير للصحة 2019م. إلى أن حصلت على جائزة المواطنة المسؤولة التي تنظمها جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي لفوزي بالتصفيات الأولية، وتم تكريمي من سمو أمير منطقة المدينة المنورة، ولم يقف طموحي عند هذا الحد فحسب، بل واصلت المسير، وشاركت في مخيم “سبيس 2101” التدريبي في جامعة “كاوست” ويهدف هذا المخيم لخلق نافذة من الفرص للشباب السعودي من خلال التبني المبكر للمواهب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات.



وكان البرنامج بقيادة نخبة من رواد الفضاء بوكالة ناسا وشركة SpaceX ومعلمين وخبراء دوليين، وقد استفاد المشاركون جميعهم في البرنامج بصورة كبيرة.

وتضيف بقولها: “كان البرنامج استثنائياً، وقد أثرى لدى جانب الفضول، وحفزني للابتكار وألهمني ووسع آفاقي بمجالات العلوم المختلفة، وهي مجالات رئيسية ومؤثرة لمستقبل مزدهر ومستدام خاصة بمجال علوم الفضاء. أيضا ساعدني في استكشاف الفرص والمسارات الوظيفية المتعلقة بعلوم الفضاء ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وعن المهارات التي تلقتها في المعسكر قالت: تعلمت في المعسكر مهارات القرن الحادي والعشرين مثل البرمجة والتفكير التصميمي والابتكار، أَيْضاً تعلمت مهارات القيادة والعمل الجماعي والخطابة العامة، ومحاكاة مهمة الفضاء والصحة العقلية.