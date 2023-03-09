الإقتصاد

تمويل مشروعات

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1444 هـ       9 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، وذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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