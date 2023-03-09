تمويل مشروعات

أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، وذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
كتب بواسطة صحيفة البلاد
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