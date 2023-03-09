انطلاق ريستاتكس الرياض العقاري

البلاد- الرياض

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، معرض ريستاتكس الرياض العقاري للعام 2023، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية وشركات التطوير العقاري.

وشهد الوزير إطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال، وذلك لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2، كما رعى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة “البناء الحديث” وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها من زيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية.

ويحظى المعرض بمشاركة واسعة من شركات التطوير والتسويق العقاري الجهات التمويلية والبنوك السعودية والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعين العام والخاص، والتي توفر حلول إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف الأسر السعودية وتواكب رؤية المملكة 2030، ويستقبل المعرض زواره للاطلاع على أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.