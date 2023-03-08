وزير الدفاع يبحث مع وزير الاستحواذ الدفاعي في كوريا التعاون الثنائي

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مقر إقامته في العاصمة الكورية سيئول، معالي وزير الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا السيد أوم دونغ هوان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني.

فيما حضره من الجانب الكوري رئيس وكالة التطوير الدفاعي الكورية الدكتور بارك جونغ سيونغ، والمدير العام لإدارة التعاون الدولي السيد يون تشانغ مون، ورئيس مركز التقنية الفضائية الدكتور جيون بيونغ تاي.