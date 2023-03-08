نجم مانشستر سيتي عرضة للسجن عامين بسبب قضايا أخلاقية

بواجه كايل ووكر (32 عامًا) لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عقوبة السجن بسبب أفعال منافية للآداب، بحسب يومية “غارديان” البريطانية.

وقالت “غارديان” اليوم الأربعاء: إن كاميرات المراقبة في إحدى حانات مقاطعة تشيشاير، رصدت ووكر في حالة سُكر شديد فجر الأحد الماضي.

وأوضحت مقاطع فيديو ووكر في وضع غير أخلاقي، في حين فتحت شرطة المقاطعة تحقيقًا رسميًا، بحسب متحدث باسم شرطة تشيشاير.

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وبحسب قانون الجرائم الجنسية البريطاني الصادر عام 2003، فإن ووكر يواجه عقوبة السجن أو الغرامة المالية، في حالة أدانته الشرطة.

وطبقًا لمعلومات يومية “ذا صن” البريطانية، فإن ووكر عرضة السجن سنتين بعد أن بيّنت مقاطع الفيديو تعمده الاعتداء الجسدي على فتيات.