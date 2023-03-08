ملتقى السياحة يناقش الترويج والاستثمار والوظائف

البلاد – الرياض

بمشاركة أكثر من 350 جهة مختصة، تنطلق النُسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي، خلال يومي (14 – 16) مارس الجاري في مدينة الرياض تحت شعار “بابك للسياحة” بالشراكة مع “الهيئة السعودية للسياحة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يركز الملتقى على السياحة الداخلية؛ أحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030، والصناعة التي توفر فرصاً لوظائف نوعية واستثمارات ونمواً اقتصادياً يعزز المكانة الدولية للمملكة، كما يسعى إلى إنشاء نقطة التقاء رئيسية، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في قطاعي “السفر والسياحة”، والمساهمة في الترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الشركات الأجنبية.

كما يستهدف الملتقى تعزيز استقطاب السيَّاح الإقليميين والدوليين للوجهات الوطنية؛ لتجربة حفاوة ضيافتها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر وحتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي.