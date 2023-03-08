الإقتصاد

مدن تستعرض دعمها لريادة الأعمال

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1444 هـ       8 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في ملتقى “بيبان23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”.

وتستعرض “مدن” في باب التمكين ضمن أبواب الملتقى، منظومة خدماتها ومنتجاتها الصناعية، والحلول التمويلية التي تقدمها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة، للإسهام في تعزيز دور روّاد ورائدات الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، حسب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات المنوطة بها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تماشيًا مع رؤية السعودية 2023، حيث ستشارك الهيئة في ورشتي عمل بعنوان “تمكين الصناعة بمنتجات نوعية” و” الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية”.

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khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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