مدن تستعرض دعمها لريادة الأعمال

البلاد – الرياض

تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في ملتقى “بيبان23″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”.

وتستعرض “مدن” في باب التمكين ضمن أبواب الملتقى، منظومة خدماتها ومنتجاتها الصناعية، والحلول التمويلية التي تقدمها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة، للإسهام في تعزيز دور روّاد ورائدات الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، حسب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات المنوطة بها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تماشيًا مع رؤية السعودية 2023، حيث ستشارك الهيئة في ورشتي عمل بعنوان “تمكين الصناعة بمنتجات نوعية” و” الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية”.