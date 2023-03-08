روشن تعلن عن “وارفة” السكني في الرياض

البلاد- الرياض

أعلنت مجموعة “روشن” المطور العقاري الوطني، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة, عن إقامة مشروع “وارفة” السكني” الذي يُعد ثاني مشاريعها في العاصمة الرياض, وذلك امتدادا لنجاح روشن في أولى مشاريعها “سدرة” .

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: “مع استمرار قصة نجاح روشن، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في بناء مستقبل المجتمعات الإنسانية في كل أنحاء المملكة، نتوجه الآن إلى شرق مدينة الرياض للإعلان عن مجتمعنا الجديد (وارفة)، الذي يهدف لبناء وتقديم أساليب جديدة للحياة لتحقيق رؤية السعودية 2030”.

وتقدر مساحة مشروع “وارفة” بـ 1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة، إضافة إلى مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يقدر إجمالي مساحتها بـ 160 ألف متر مربع، التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وتحسين جودة حياة السكّان.