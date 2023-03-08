جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 تؤكد التزامها ببرامج إدارة النفايات المستدامة وإعادة التدوير

الرياض – هاني البشر

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، اليوم، عن بضمان إعادة استخدام مخلفات فعالياتها أو إعادة تدويرها أو تحويل إلى سماد، مع ضمان تحقيق الفعالية لأهداف الاستدامة وفقاً لرؤية المملكة 2030 واستراتيجية الفورمولا 1 للاستدامة.

وبدوره، قال مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية: “اتخذنا هذا العام إجراءات ملموسة لدعم رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الفورمولا 1 للاستدامة، تتضمن خطة واضحة المعالم لإدارة النفايات في شركة رياضة المحركات السعودية، ترتكز الخطة حول رحلة النفايات من البداية إلى النهاية، ويتمثل هدفنا في ضمان التعامل مع جميع النفايات المخلّفة خلال عمليات الجائزة الكبرى بطريقة مستدامة، وبما يسهم في توفير حياة نظيفة وصحية. ومع الأخذ بالاعتبار أن مهمتنا الرئيسية تتمثل في توفير بيئة يشعر فيها الجميع بالراحة والأمان، فإننا نعمل أيضاً على توفير تجربة صديقة للبيئة لكل من يأتي ويستمتع بوقته”.

وتنطوي خطة إدارة النفايات التي تعتمدها الشركة حول رحلة النفايات من البداية إلى النهاية، وترتكز على مبادئ التخلص من النفايات والتقليل منها وإعادة استخدامها وإعادة التدوير، وذلك بهدف تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل كبير، وتوفير نظام لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية والورقية والزجاج والنفايات الإلكترونية والطبية، ومن شأن هذه الخطة أن تسهم في تحسين جودة جمع النفايات التي جمعت قبل وأثناء وبعد السباق، وفصلها والتخلص منها.

ويلتزم سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، بتعزيز إدارة النفايات المستدامة وبرامج إعادة التدوير، ومن هذا المنطلق، عينت شركة رياضة المحركات السعودية شركاء معتمدين من ذوي الخبرة في مجال جمع النفايات وإعادة تدويرها بشكل صحيح، لإدراكها أهمية فصل النفايات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية إدارة النفايات، وعليه، وضعت مجموعة من صناديق فصل النفايات حسب نوعها مع لافتات واضحة وترميز لوني محدد في مختلف المناطق التي تشهد إقبالاً متزايداً في منطقة البادوك، ونادي البادوك، ومناطق الضيافة، والمركز الإعلامي، وتخطط الشركة لتعزيز هذا النظام سنوياً وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق إضافية في العام المقبل.

وتسعى شركة رياضة المحركات السعودية لجلب فريقها المخصص للمساعدة في عكس استراتيجية الاستدامة الخاصة بالفورمولا 1. ومن أجل الاستمرار في تأكيد أولوية الاستدامة في جميع عملياتها وبهدف مراقبة التقدم، ستعد الشركة تقريراً شاملاً في نهاية سباق الفورمولا 1 الثالث، لإنشاء قاعدة قيمة للسنوات التالية والمساعدة في قياس النجاح المحقق.