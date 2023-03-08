تحسين البيئة التنافسية بقطاع الطيران

البلاد – الرياض

وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون لتحسين بيئة السوق التنافسية وتنمية اقتصاد قطاع الطيران مع الهيئة العامة للمنافسة، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم, وذلك بمقر الهيئة العامة للطيران بمدينة الرياض.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطاالله السلمي، فيما وقعها من جانب الهيئة العامة للمنافسة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية عبدالعزيز بن محمد بن عبيد.

وتهدف مذكرة التعاون إلى مزيد من الشراكة والتعاون بين الهيئتين في إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمار وخلق روح المنافسة العادلة ، كما تسهم الاتفاقية في زيادة الوعي والمعرفة بالممارسات التنافسية المشروعة التي تساعد على تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتطبيق السياسات العامة.