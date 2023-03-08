المحليات

بدء استقبال طلبات تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1444 هـ       8 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

أعلنت أمانه العاصمة المقدسة عن طرح مساحات تأجيرية لعدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة؛ ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليًّا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، لافتةً الانتباه إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس 23 / 08 / 1444هـ.

وأهابت الأمانة بالراغبين في استئجار المواقع، التواصل مع إدارة التسويق بمركز خدمات المستثمرين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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