بدء استقبال طلبات تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان بمكة المكرمة

البلاد- واس

أعلنت أمانه العاصمة المقدسة عن طرح مساحات تأجيرية لعدد من المباسط الموسمية بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة؛ ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليًّا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، لافتةً الانتباه إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس 23 / 08 / 1444هـ.

وأهابت الأمانة بالراغبين في استئجار المواقع، التواصل مع إدارة التسويق بمركز خدمات المستثمرين.