السـعودية مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية

البلاد – الرياض

أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عمار بن محمد نقادي، أن المملكة تسعى لتشكيل مستقبل قطاع التجزئة، وأن تكون مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية عبر نظام بيئي رقمي ومركز لوجستي.

وأضاف في كلمة خلال قمة منتدى دائرة قادة التجزئة في الرياض، أن قطاع التجزئة يعد من أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة وهو الجهة الأعلى توظيفا للسعوديين في القطاع الخاص، حيث تشكل أغلبيته من الإناث.



وأوضح أن المملكة حريصة على تسهيل وصول المستثمرين الجدد محلياً ودولياً، مع الاستمرار في مواءمة التشريعات مع بيئة الأعمال لتحفيز وتشجيع المزيد من الاستثمارات والنمو الشامل في هذا القطاع، وتعمل على تطوير مراكز التسوق الضخمة والوجهات التجريبية الجديدة والمراكز المجتمعية الذكية التي تعد جميعها جزءا من برنامج جودة الحياة، إضافة الى الحاجة لتحديث قطاع التجزئة التقليدي من خلال رفع المعايير وإدخال تقنيات داخل المتجر لجذب عملاء مستقبليين وتحسين إنتاجية القطاع وزيادة مساهمته الاقتصادية.

وكشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عن وجود عدد من الفرص تعزز من نمو قطاع التجزئة وزيادة العرض في المملكة، منها تلبية الطلب السكاني المتزايد حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الرياض بحلول 2030م ، متوقع أن تكون هناك مراكز سكانية جديدة حول المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وتستهدف المملكة 140 مليون سائح بحلول 2030م.

مساهمة القطاع

بحسب بيان صادر عن إدارة منتدى دائرة قادة التجزئة قمته التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنعقد في الرياض، تقدر مساهمة قطاع التجزئة في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنحو (1.16 تريليون ريال) في العام الجاري 2030م، بنسبة حوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمنطقة، متوقعا أن ينمو القطاع في المملكة العربية السعودية إلى (596 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2024م، ويشكل 22.8 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة وفقاً للهيئة العامة للإحصاء عن الربع الثالث من عام 2022م.

قطاع التجزئة