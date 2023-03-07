يضم ألفي وحدة سكنية تستوعب 13 ألف نسمة.. “روشن” تطرح مشروع “وارفة”  في الرياض

البلاد- متابعات

أعلنت مجموعة «روشن» المطور العقاري الوطني، وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة, عن إقامة مشروع «وارفة» السكني، الذي يُعد ثاني مشاريعها في العاصمة الرياض، بعد مشروعها الأول «سدرة».

وأوضحت مجموعة «روشن» أن المشروع الجديد يقع في حي الجنادرية شرق مدينة الرياض وتقدر مساحته بـ1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يقدر إجمالي مساحتها بـ 160 ألف متر مربع، التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وتحسين جودة حياة السكّان، ما ينعكس على رفع أسلوب المعيشة والرفاهية، ضمن فراغات عمرانية مدروسة تلبّي احتياجاتهم المختلفة.

ويتبع المشروع في تصميمه لأسس ومبادئ التخطيط والتصميم والمواصفات المميزة لمجتمعات روشن السكنية حول المملكة، التي ترتكز في تصاميمها على تطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية والتخطيطية التي من شأنها رفع جودة المعيشة وأنسنة البيئة العمرانية.

ويتضمن التخطيط تهيئة البيئة العمرانية والمشهد الحضري الموجّه لتعزيز المشاة، وتوفير المرافق العامة، الخدمات، والبنية التحتية المتكاملة، والحرص على تشغيل الخدمات وتفعيل المرافق العامة، مع أخذها بالاعتبار تعزيز الهوية المحلية ودمجها بالطابع العصري النابض بالحياة في جميع تفاصيل المشروع.

وروعي في المشروع استخدام الطاقة الشمسية في السخانات، وكفاءة توزيع وحدات التكييف بما يوفر الطاقة، إضافة للتركيبات والأدوات الصّحية والري العصرية التي تحد من الهدر. ويعزز كل ذلك من دور مجتمعات روشن في دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال رفعها نسبة المساحات الخضراء وتحسينها جودة التصميم وكفاءة التنفيذ، ما من شأنه التقليل من التلوث بكافة أشكاله.