وزير الطاقة يستعرض التعاون مع الاتحاد الأوروبي

البلاد – الرياض

استعرض الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فارنز تيميرمانز، ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومنها المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الربط الكهربائي، والتعامل مع التغير المناخي.

واستعرض الاجتماع دور المملكة في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وأهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين للدفع بتعزيز هذه الجهود.

وعُرض خلال الاجتماع، جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.