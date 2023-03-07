هل تعاني تشتت الذهن؟.. هذه 5 خطوات تساعدك على التركيز

البلاد- وكالات

كثير منا يعاني تشتت الذهن وعدم التركيز خاصة في ظل ضغوط العمل أو الامتحانات أو أي أسباب أخرى، وهو ما قد يسبب ضغطا عصبيا خاصة إذا كانت المهام الملقاة على عاتقك تلزمك بالتركيز الدائم.

هناك العديد من التقنيات والآليات التي يمكن أن تساعدك على التركيز والانتباه، نتعرف على هذه التقنيات في التقرير التالي، بحسب موقع “Health”.

1- تقليل المشتتات من حولك: يمكنك التفكير في التخلص من الأمور التي تشتت تركيزك وانتباهك لا يمكنك التخلص من كل شيء، لكن يمكنك اتخاذ الخطوة للحد منها قدر الإمكان.على سبيل المثال يمكنك الانتقال إلى منطقة أكثر هدوءًا، أو إيقاف تشغيل إشعارات هاتفك ، أو تشغيل موسيقى هادئة لتهدئة أعصابك ، أو التخلص من الفوضى في مساحة العمل قبل أن تبدأ العمل، ولا تحاول القيام بمهام متعددة والقيام بشيء واحد في كل مرة.

2- حاول أن تكون متيقظًا للنشاط الحالي: ركز على النشاط الذى تحاول القيام به فى الوقت الحاليـ لأن اليقظة الذهنية هي مفتاح الانتباه، يمكنك أيضًا تجربة لعب بعض الألعاب الذهنية لإعادة تركيزك إلى هذه اللحظة.

3- كن مستمعًا نشطًا: استمع بفاعلية لما تتم مناقشته من حولك، بدلاً من أن تكون في مكان آخر بعقلك. توقف عن التعرف على الأفكار المقلقة في عقلك ، وتخلص من قلقك بأن تكون مشاركًا نشطًا في الأحداث من حولك.

4- تحقق من أفكارك: قم بتقييم ما إذا كان الفكر أو الشعور أو الموقف يتسبب في فقدان التركيز، وحاول حله، سوف يخدعك عقلك دائمًا لتصديق أفكارك ومع ذلك ، قل لا لتلك الأفكار التي لا تنتهي، وأعد نفسك إلى هذه اللحظة.

5- الحصول على قسط كافٍ من الراحة: تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم والراحة لأن العقل والجسم يتمتعان بالطاقة للحفاظ على التركيز.