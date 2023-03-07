مسؤول ياباني يحذر من “اختفاء” بلاده.. تعرف على السبب

البلاد- متابعات

في أقوى تصريح يعبر عن مدى خطورة أزمة تراجع السكان التي تشهدها اليابان؛ حذر مسئول ياباني ومستشار لرئيس الحكومة من أن بلاده ستختفى من الوجود ما لم ينجب الناس مزيد من الأطفال.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنج بوست” الصينية، فإن مستشار رئيس الحكومة الياباني فوميو كيشيدا، قال إن اليابان لن تكون موجودة لو لم تستطع إبطاء التراجع في معدل المواليد الذى يهدد بتحطيم شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد.

وقال ماساكو مورى، فى مقابلة بطوكيو: “لو استمر بنا الحال هكذا، فإن البلاد ستختفي”، وكانت اليابان قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض أعداد مواليد العام الماضي إلى مستوى قياسي.

وأضاف مورى: أن من سيتعين عليهم العيش خلال عملية الاختفاء هم من سيعانون من الضرر البالغ. إنه مرض مروع سيحزن هؤلاء الأطفال.

وفى العام الماضي، كان عدد من ماتوا فى اليابان ضعف عدد المواليد الجديد، حيث كان عدد المواليد 800 ألف مقابل 1.58 مليون وفاة، وتعهد رئيس الحكومة كيشيدا بمضاعفة الإنفاق على الأطفال والعائلات في محاولة للحد من التراجع الذي يمضى بوتيرة أسرع من المتوقع.

وتراجع عدد السكان في اليابان إلى 124.6 مليون من الذروة التي بلغت 128 مليون فى عام 2008، وتزداد وتيرة التراجع فى حين أن نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما ارتفعت إلى أكثر من 29% العام الماضي.