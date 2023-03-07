قمة الأولوية العالمية تناقش التحديات

البلاد – الرياض

تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة “الأولوية العالمية” في ميامي يومي 30 و31 مارس الحالي، لمناقشة أهم الأولويات لكل فئة من شرائح المجتمع في الوقت الذي يمر به العالم بظروف، وتغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية.

وستعقد القمة بمشاركة واسعة من صناع الرأي، ورؤساء تنفيذيين، ومستثمرين، وأكاديميين، ورياضيين، وطلاب، ومتطوعين وغيرهم، حيث من المقرر أن تتبنى القمة خارطة طريق للعالم للتغلب على تحدياته الأكثر إلحاحاً.

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن “القمة تهدف لفتح أعيننا على الاهتمامات الأكثر أهمية للأفراد في المجتمعات المدنية، وكيفية إعادة إنتاج العديد من نماذج الأعمال والنماذج الاجتماعية للاقتصاد العالمي وإفساح المجال لحياة أكثر ازدهاراً”.

من جانبه، قال عمدة ميامي فرانسيس سواريز: إننا فخورون باستضافة نسخة هذا العام من قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ميامي، حيث ستجمع أصحاب العقول المتميزة والذين يشاركون ويستعرضون تصوراتهم وأفكارهم حول كيفية إطلاق العنان لإمكاناتنا.