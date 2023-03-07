غدًا.. انطلاق النسخة الـ 16 لمهرجان زيتون الجوف الدولي

البلاد- واس

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يوم غدٍ الأربعاء، مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته السادسة عشرة ، الذي تنظمه أمانة المنطقة لمدة 10 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، وسيتم في ختام المهرجان تتويج الفائزين بجائزة سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية للزيتون التي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف ريال.

وثمن أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان لسمو أمير الجوف , دعم المهرجانات بالمنطقة والقطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع الزراعي ومنتجي الزيتون، مشيرا إلى ما حققه مهرجان زيتون الجوف الدولي من نجاحات في الأعوام الماضية أسهم في إيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بجودة منتجات الجوف محلياً وإقليمياً، مضيفاً أن جائزة سموه لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية لها دور كبير في دعم المزارعين وتحفيز تطوير جودة المنتج.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أعلنت عن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحويلية لهذا العام حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيت زيتون على 100 ألف ريال ، ويحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل زيتون مكبوس على 50 ألف ريال ، كما يحصل الفائز بالمركز الأول في مسار أفضل منتج لصناعة الزيتون ومشتقاته على 15 ألف ريال، كما أعلنت اللجنة عن الشروط ومن أبرزها المشاركة بجناح داخل معرض الزيتون بالمهرجان.